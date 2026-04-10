I 50 anni di Soap Box Rally celebrati con una mostra a La Marianna

Il Soap Box Rally compie 50 anni e per l’occasione viene allestita una mostra presso “La Marianna”. L’evento si svolgerà il 26 aprile in Città Alta e rappresenta la cinquantesima edizione di questa manifestazione dedicata alle macchinine di sapone. La celebrazione include l’esposizione di veicoli storici e ricordi legati alla manifestazione, che si tiene ogni anno da metà degli anni 70.

Il prossimo 26 aprile in Città Alta è il giorno del Soap Box Rally: la cinquantesima edizione della ormai tradizionale manifestazione dedicata alle macchinine di sapone. Lungo le Mura Venete si assieperanno più di 20.000 persone. Nel frattempo Asd Box Rally, una delle associazioni che organizza l’evento, ha deciso di ingannare l’attesa del cinquantenario con una mostra inaugurata il 10 aprile all’interno degli spazi del bar “ La Marianna “. L’esposizione, dedicata ai 50 anni del Soap Box Rally ripercorre la storia della manifestazione attraverso 60 scatti fotografici, offrendo uno sguardo sull’evoluzione dell’evento e sui suoi protagonisti. Le immagini raccontano nel tempo volti, momenti di gara e fasi di costruzione, restituendo il percorso di una tradizione che si è progressivamente consolidata nel panorama cittadino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Sfrecciano le Soap Box: Bergamo celebra 50 anni di bolidi creativiIl 26 aprile l’evento Soap Box Rally tornerà a animare le Mura di Bergamo per la sua cinquantesima edizione, un appuntamento che attira ogni anno...

Soap Rally. L’edizione numero 50È in preparazione l’edizione numero cinquanta della discesa più pazza dalle Mura della città di Bergamo.

Temi più discussi: Soap Rally. L’edizione numero 50; Soap Box Rally, le macchinine di sapone e una tradizione ormai di casa a Bergamo: le Mura si colorano di adrenalina e creatività; Sfrecciano le Soap Box | Bergamo celebra 50 anni di bolidi creativi; Soap Rally L’edizione numero 50.

I 50 anni di Soap Box Rally celebrati con una mostra a La MariannaL'esposizione è visitabile negli spazi di La Marianna in Città Alta: oltre 60 scatti che ripercorrono la storia dell'evento dedicato alle macchinine di sapone. Aperto anche un concorso fotografico ... bergamonews.it

Soap Box Rally, le macchinine di sapone e una tradizione ormai di casa a Bergamo: le Mura si colorano di adrenalina e creativitàImpossibile non notare la meticolosità e la cura con cui vengono costruite e trattate le soap box, che da oltre settant'anni animano Città Alta, coinvolgendo un pubblico superiore alle 20.000 persone. bergamonews.it

Osservando attentamente una soap box, impossibile non notare la meticolosità e la cura con cui vengono costruite e trattate le ormai celeberrime “macchinine di sapone”, che da oltre settant’anni animano le mura di Città Alta, divenendo di fatto un’abitudine p - facebook.com facebook