Il 26 aprile a Bergamo si terrà la cinquantesima edizione del Soap Box Rally, un evento che coinvolge appassionati di veicoli artigianali e creativi. La manifestazione si svolge sulle Mura di Bergamo e richiama ogni anno decine di migliaia di persone. Per questa occasione speciale, le strade cittadine ospiteranno nuovamente i bolidi costruiti e testati da team provenienti da diverse zone.

Il 26 aprile l’evento Soap Box Rally tornerà a animare le Mura di Bergamo per la sua cinquantesima edizione, un appuntamento che attira ogni anno decine di migliaia di spettatori. L’iniziativa vede protagonisti bolidi costruiti con materiali creativi, dove a bordo viaggiano due persone: un pilota posizionato davanti e un addetto ai freni situato posteriormente. La competizione ha una portata internazionale, poiché i partecipanti convergono verso la città orobica arrivando da diverse zone d’Italia e persino dall’estero. Dalle origini americane al consolidamento orobico. L’idea di queste particolari vetture risale al 1933 negli Stati Uniti. Un venditore di sapone immaginò di legare il proprio business al desiderio di possedere un’auto, tipico del sogno americano di quegli anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sfrecciano le Soap Box: Bergamo celebra 50 anni di bolidi creativi

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Soap Box Rally, le macchinine di sapone e una tradizione ormai di casa a Bergamo: le Mura si colorano di adrenalina e creativitàImpossibile non notare la meticolosità e la cura con cui vengono costruite e trattate le soap box, che da oltre settant'anni animano Città Alta, coinvolgendo un pubblico superiore alle 20.000 persone. bergamonews.it

Bergamo si prepara alla 49° edizione del Soap Box Rally: rombo di legno e inclusione sulle MuraBERGAMO, 8 maggio 2025-L’iconico Viale delle Mura di Città Alta si appresta a trasformarsi in un’emozionante pista per la 49° edizione del Soap Box Rally, la corsa di macchine di legno più antica del ... varese7press.it