Elezioni comunali a San Cipriano Il fronte anti-sindaco già scricchiola | divisioni sul nome di Coppola

Il fronte alternativo al sindaco uscente di San Cipriano d'Aversa, Vincenzo Caterino, rischia di rompersi ancora prima di prendere forma. Il nome di Cristoforo Coppola, individuato come possibile candidato unitario, sta infatti generando tensioni e divisioni tra le forze che avevano avviato un percorso condiviso in vista delle prossime elezioni amministrative. Al centro del progetto c’erano tre realtà civiche: “Sanciprianesi al Centro”, “Miglioriamo San Cipriano” e “Prima San Cipriano”, unite dall’obiettivo di costruire un’alternativa ampia e competitiva. Un disegno politico che, però, nelle ultime ore appare sempre più fragile. Secondo indiscrezioni, non tutte le componenti interne ai gruppi sarebbero pronte a convergere su Coppola. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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