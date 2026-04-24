SPECIALE ELEZIONI Tutti i candidati a Roccamonfina

Oggi alle 12 scade il termine per la presentazione delle liste in vista delle elezioni comunali a Roccamonfina. I candidati possono consegnare i documenti presso gli uffici preposti entro questa scadenza, che determina la definizione delle forze in campo per le prossime amministrative. La zona si prepara a un nuovo ciclo elettorale che coinvolgerà cittadini e rappresentanti delle liste in corsa.

Scade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a Roccamonfina. Casertanews seguirà in diretta la presentazione della documentazione con tutti i nomi dei candidati a sindaco e degli aspiranti consiglieri comunali.Letizia Tari (Candidato a sindaco)Alleanza per.🔗 Leggi su Casertanews.it

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