Portico parte la sfida di Cristillo | una squadra di esperti al voto

Cosimo Cristillo ha presentato ufficialmente la sua lista, denominata Portico, presso il municipio di Portico di Caserta in vista delle prossime elezioni comunali. La lista comprende un gruppo di esperti che si sono riuniti per partecipare alla competizione elettorale. La candidatura è stata depositata presso gli uffici comunali, segnando l'inizio della campagna elettorale per il rinnovo dell'amministrazione locale.

? Cosa sapere Cosimo Cristillo deposita la lista Portico in Comune per le elezioni a Portico di Caserta.. Il programma prevede interventi prioritari da attuare entro i primi cento giorni di gestione.. Il 24 aprile 2026 ha segnato l’inizio ufficiale della sfida politica a Portico di Caserta con il deposito della lista Portico in Comune, che porterà Cosimo Cristillo alla guida del paese nelle imminenti elezioni amministrative. Il passaggio formale, avvenuto con la presentazione del simbolo elettorale, trasforma i mesi di preparazione in una campagna elettorale vera e propria, orientata al confronto diretto con la cittadinanza attraverso un programma che punta su interventi rapidi e concreti nei primi cento giorni di mandato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Portico, parte la sfida di Cristillo: una squadra di esperti al voto Notizie correlate Campofilone: Feliziani sfida il voto con una squadra di espertiGiovanni Feliziani tornerà a contendersi la carica di primo cittadino di Campofilone nelle elezioni previste per il 24 e 25 maggio, guidando una... Elezioni comunali. Portico in Comune presenta la lista a sostegno di Cristillo | I NOMIÈ stata ufficialmente depositata la lista “Portico in Comune”, insieme al simbolo che accompagnerà il percorso verso le prossime elezioni...