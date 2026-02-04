Il Partito Democratico ha deciso di confermare le candidature di Sadegholvaad e Foronchi per le prossime elezioni. Entrambi sono sindaci al primo mandato e finora hanno lavorato molto per le loro città. Il partito non vede problemi a ripresentarli, puntando sulla loro esperienza e sui risultati ottenuti in questi anni. La strategia del Pd sembra chiara: rafforzare le candidature già note e non cambiare rotta prima del voto.

Jamil Sadegholvaad, Daniela Angelini e Franca Foronchi stanno facendo un lavoro enorme e sono tutti sindaci al primo mandato. Nel Pd le grandi manovre in vista delle elezioni comunali del 2027 sono iniziate da tempo, ma la ricandidatura di Sadegholvaad a Rimini e Foronchi a Cattolica appare scontata. Loro hanno già messo le mani avanti, dando la disponibilità per il bis. E la segretaria provinciale Pd Giulia Corazzi ammette: "Non vedo criticità sulle candidature di Sadegholvaad e Foronchi". E Riccione? "Idem – dice Corazzi – Angelini, sindaca civica sostenuta dal centrosinistra, sta lavorando bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Elezioni, le prime mosse del Pd. Il partito blinda le candidature di Sadegholvaad e Foronchi: "Non ci sono problemi sul bis"

Mentre si avvicinano le elezioni, il Partito Democratico difende i propri sindaci.

