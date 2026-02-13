Ondata di maltempo in Calabria | esondano fiumi Busento e Campagnano famiglie isolate nel Cosentino

Ondata di maltempo in Calabria: esondano i fiumi Busento e Campagnano, lasciando isolate diverse famiglie nel Comune di Cosenza. Piogge torrenziali e venti forti hanno causato frane e alberi caduti, bloccando le strade e mettendo in crisi alcune abitazioni lungo le rive dei due corsi d’acqua.

Piogge torrenziali, venti forti, frane, alberi caduti e soprattutto due fiumi esondati: la Calabria è stata flagellata dal maltempo nelle ultime ore. Segnalate anche alcune famiglie isolate. Il sindaco Caruso invita alla prudenza e a limitare gli spostamenti. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione per la giornata di oggi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Calabria sott’acqua, esondano due fiumi nel cosentino: famiglie isolate e strade franate – Il video.

Maltempo in Calabria, a Cosenza il fiume Campagnano è esondato a causa delle piogge intense che da giorni non smettono di cadere, allagando strade e case nelle zone più basse.

Maltempo Centro-Sud, Calabria e Sicilia in crisiAGI - L'ondata di maltempo che sta interessando il Centro-Sud ha generato una serie di criticità nelle ultime ore, colpendo con particolare intensità i territori della Calabria e della Sicilia orienta ... msn.com

L'ondata di maltempo che investe la costa tirrenica calabrese da ieri ha provocato stamani l'esondazione del fiume Busento in località Molino Irto, al confine tra Dipignano e Cosenza, invadendo le aree circostanti e danneggiando diverse autovetture parchegg - facebook.com facebook

