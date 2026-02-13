Ondata di maltempo in Calabria | esondano fiumi Busento e Campagnano famiglie isolate nel Cosentino

Da fanpage.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ondata di maltempo in Calabria: esondano i fiumi Busento e Campagnano, lasciando isolate diverse famiglie nel Comune di Cosenza. Piogge torrenziali e venti forti hanno causato frane e alberi caduti, bloccando le strade e mettendo in crisi alcune abitazioni lungo le rive dei due corsi d’acqua.

Piogge torrenziali, venti forti, frane, alberi caduti e soprattutto due fiumi esondati: la Calabria è stata flagellata dal maltempo nelle ultime ore. Segnalate anche alcune famiglie isolate. Il sindaco Caruso invita alla prudenza e a limitare gli spostamenti. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione per la giornata di oggi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Calabria sott’acqua, esondano due fiumi nel cosentino: famiglie isolate e strade franate – Il video

Calabria sott'acqua, esondano due fiumi nel cosentino: famiglie isolate e strade franate – Il video.

Maltempo Calabria, allarme a Cosenza: esonda il fiume Campagnano, il Busento fa paura

Maltempo in Calabria, a Cosenza il fiume Campagnano è esondato a causa delle piogge intense che da giorni non smettono di cadere, allagando strade e case nelle zone più basse.

