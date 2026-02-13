Maltempo in Calabria, a Cosenza il fiume Campagnano è esondato a causa delle piogge intense che da giorni non smettono di cadere, allagando strade e case nelle zone più basse.

Emergenza maltempo a Cosenza, dove la piena del fiume Busento ha fatto scattare l’allerta in città e in gran parte della provincia. Le intense precipitazioni delle ultime 24 ore, comprese tra i 60 e gli 80 millimetri nel Cosentino, hanno spinto il livello del corso d’acqua oltre la soglia di guardia. In alcune zone urbane la situazione è rapidamente peggiorata. Il fiume Campagnano ha superato gli argini e in via Montana, vicino all’argine destro, l’acqua ha invaso strade e abitazioni. Diversi residenti hanno segnalato allagamenti ai piani bassi e difficoltà negli spostamenti. Le criticità non riguardano solo il capoluogo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Maltempo Calabria, allarme a Cosenza: esonda il fiume Campagnano, il Busento fa paura

