Speciale 25 aprile gli eventi e le celebrazioni in occasione della Festa della Liberazione

Il 25 aprile si ricorda come il giorno in cui è stata proclamata l’insurrezione generale contro le forze nazifasciste che occupavano ancora parte dell’Italia. In questa data si svolgono eventi e cerimonie in molte città, con momenti dedicati alla memoria e alla commemorazione di quegli anni. Le celebrazioni coinvolgono diverse istituzioni e associazioni, e spesso prevedono discorsi pubblici, cortei e depositi di corone di fiori.

Il 25 aprile si festeggia la Festa della Liberazione per celebrare il giorno dell’insurrezione generale proclamata dal Comitato di Liberazione Nazionale contro le forze nazifasciste che stavano ancora occupando parte dell’Italia. A Livorno, così come in tutta Italia, si terranno una serie di.🔗 Leggi su Livornotoday.it Silvia Salis - Il 25 aprile è il giorno in cui l'Italia ha ritrovato la libertà (18.04.26) Notizie correlate Eventi week-end: Le Celebrazioni del 25 aprile, 81°anniversario della LiberazioneIn un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta… Per la febbre nei bambini, al Policlinico di... Festa della Liberazione, le celebrazioni a Latina per il 25 Aprile. Le strade chiuseSi terranno quest'anno a Borgo Sabotino le celebrazioni per la Festa della Liberazione e per la cerimonia di conferimento delle ricompense al valor... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sabato 25 aprile 2026 il tradizionale corteo cittadino per l’anniversario della Festa della Liberazione d’Italia dal nazifascismo; Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprile; Concerto per la Festa della Liberazione; In occasione della Festa della Liberazione il Cinema Rosebud propone due proiezioni speciali. Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma il 25 aprile a RomaDalle cerimonie nei luoghi simbolo della Resistenza agli appuntamenti culturali e musicali in città: il cartellone completo delle iniziative da non perdere ... romatoday.it 25 Aprile 2026, Buona Festa della Liberazione! IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsAppIl 25 aprile è una delle ricorrenze più importanti nella storia dell’Italia, celebrata ogni anno per ricordare la Liberazione dal nazifascismo che ha segnato la fine della Seconda Guerra Mondiale e l’ ... strettoweb.com Alla vigilia della Festa della Liberazione del 25 aprile, Roma si è svegliata con uno sfregio “bianco su nero”. I cittadini hanno segnalato fin dalle prime ore del mattino grandi striscioni incollati sulle mura di alcune piazze di Roma. È il caso delle stampe appars - facebook.com facebook