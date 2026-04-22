Festa della Liberazione le celebrazioni a Latina per il 25 Aprile Le strade chiuse
A Latina, le celebrazioni per il 25 aprile si svolgeranno a Borgo Sabotino, con un evento dedicato alla Festa della Liberazione. Durante la giornata, si terrà anche la cerimonia di consegna delle medaglie al valor militare per le attività partigiane. Le strade nelle vicinanze saranno chiuse al traffico per consentire lo svolgimento delle manifestazioni. L’appuntamento coinvolge diverse autorità e partecipanti della comunità locale.
Si terranno quest'anno a Borgo Sabotino le celebrazioni per la Festa della Liberazione e per la cerimonia di conferimento delle ricompense al valor militare per attività partigiana. L’evento, per commemorare la liberazione d'Italia dall'occupazione nazista e dal fascismo, a coronamento della.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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