Spazio Nesta Presenze domestiche Venti designer alla ’prova del fuoco’

Fino a domenica, è possibile visitare lo spazio Nesta in via Ferrante Aporti 16, dove è allestita la mostra intitolata “Camini”. La mostra presenta le creazioni di venti designer italiani impegnati nella reinterpretazione delle presenze domestiche legate al caminetto. L’esposizione si concentra sui diversi modi in cui i designer hanno affrontato il tema, creando pezzi che uniscono funzionalità e estetica. L’allestimento è stato pensato per coinvolgere i visitatori in un’esperienza sensoriale e visiva.

Ultimo weekend per visitare lo spazio Nesta (via Ferrante Aporti 16), dove è stata allestita la bella mostra “Camini. Presenze domestiche nell’era post-tecnica“, curata da Paolo Casicci. Tutto nasce dalla domanda su come si possa interpretare la presenza del fuoco nella casa contemporanea. La risposta è una mostra che è come "una boccata d’ossigeno", una collezione di inediti nati dalla collaborazione tra designer e aziende, chiamati a confrontarsi con un archetipo domestico solo apparentemente in disuso. Mentre i sistemi tradizionali di riscaldamento con canna fumaria vengono progressivamente superati o normati, il bisogno umano di radunarsi attorno a un focolare non si è mai estinto, piuttosto si è trasformato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spazio Nesta, Presenze domestiche. Venti designer alla ’prova del fuoco’ Notizie correlate Leggi anche: LIVE Skeleton, Prova singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Margaglio protagonista nella prima prova, ora spazio alla seconda Il Cesena alla prova del fuoco. Playoff da blindare, altre 5 battaglieIl punticino di Pasquetta contro il SudTirol ha sostanzialmente consolidato la posizione del Cesena, ancora ottava in classifica dopo 33 gare con 44... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Spazio Nesta, Presenze domestiche. Venti designer alla ’prova del fuoco’; Bosa compie 50 anni e presenta Floresta Futuristica alla Milano Design Week 2026.