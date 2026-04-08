il cesena alla prova del fuoco playoff da blindare altre 5 battaglie

Il Cesena si prepara a una fase decisiva della stagione, con cinque partite ancora da disputare prima di concludere i playoff. Dopo il pareggio di Pasquetta contro il SudTirol, la squadra si trova ancora all’ottavo posto in classifica, avendo totalizzato 44 punti in 33 gare, con una media di circa 1,33 punti a partita. La squadra si avvicina alle sfide finali con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione.

Il punticino di Pasquetta contro il SudTirol ha sostanzialmente consolidato la posizione del Cesena, ancora ottava in classifica dopo 33 gare con 44 punti – una media di 1,33 a gara – sin qui conquistati. Ma è adesso che il gioco si fa duro con un campionato ancora tutto da decidere (sia davanti che in coda) e i bianconeri che devono blindare un posto nei playoff. Se la Juve Stabia – prossima avversaria – ha perso a Venezia ed ha un solo punto di vantaggio sul Cesena, dietro si fa avanti la Carrarese che battendo uno Spezia in caduta libera si è portata a sole due lunghezze dai romagnoli. Ahley Cole sta lavorando al progetto, la sua mano si vede eccome, ma il calendario non sorride ai bianconeri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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