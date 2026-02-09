LIVE Skeleton Prova singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | Margaglio protagonista nella prima prova ora spazio alla seconda

Questa mattina alle Olimpiadi di Pechino, Margaglio ha aperto le prove di skeleton femminile con una buona performance. Ora i concorrenti si preparano per la seconda prova, che si svolgerà nel pomeriggio. La gara continua a tenere alta l’attenzione degli spettatori italiani e non solo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI SKELETON MASCHILE DALLE 10.30 08.50 Si chiude qui, dunque, la prima prova del singolo femminile. Si tornerà in azione tra poco per la seconda manche. 08.48 Tabitha Stoecker ha chiude in vetta la prima prova in 57.57 con 2 centesimi su Jacqueline Pfeifer e 13 su Amelia Coltman. Quarta posizione per Freya Tarbit a 25, quinta per la nostra Valentina Margaglio a 31. Sesta Hannah Neise a 34 centesimi, settima Janine Flock a 35, quindi ottava Kim Meylemans a 41. 08.46 La cinese Yuxin Liang, l’ultima a partire, chiude in 1:00.17 ed è 24a a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

