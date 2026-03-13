Oggi in televisione si parla ancora di Enrica Bonaccorti, che è scomparsa ieri all’età di 76 anni a causa di un cancro al pancreas. La camera ardente è stata aperta al pubblico e diversi personaggi pubblici hanno ricordato la conduttrice. Tra loro, Pino Insegno ha letto in diretta una poesia di Bonaccorti, mentre Caterina Balivo ha espresso il suo omaggio alla collega scomparsa.

Il ricordo di Enrica Bonaccorti continua a tenere banco in tv. Anche oggi, nel giorno in cui la camera ardente è stata aperta al pubblico, Caterina Balivo omaggia la conduttrice scomparsa ieri all’età di 76 anni a causa di un cancro al pancreas. In studio è presente Pino Insegno, che legge una poesia scritta dalla stessa Bonaccorti sulla morte. Poche righe che riflettono il pensiero della signora della tv sulla fine dell’esistenza umana. La poesia di Enrica Bonaccorti sulla morte. Questo il testo della poesia: “Ho spesso pensato alla morte, ma non ci ho mai veramente creduto, soprattutto alla mia, ora tra anagrafe e acciacchi qualche dubbio mi assale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’idea di morire mi uccide”: Pino Insegno legge in diretta la poesia di Enrica Bonaccorti sulla morte

Articoli correlati

Panicucci scopre in diretta la morte di Enrica Bonaccorti e si commuove: ‘Siamo tutti molto scossi’L’annuncio improvviso durante Mattino 5 La notizia della morte di Enrica Bonaccorti è arrivata in diretta televisiva durante Mattino 5 su Canale 5,...

La verità sulla morte di Enrica Bonaccorti, ecco cosa è successo durante la settimana di Sanremo: i dettagliLa notizia della scomparsa di Enrica Bonaccorti ha suscitato grande commozione nel mondo dello spettacolo e tra il pubblico che per anni l’ha seguita...

Tutto quello che riguarda Pino Insegno

Pino Insegno: Ho sofferto quando papà ha ritrovato l’amore dopo la morte di mamma/ Ero geloso, però…Pino Insegno, ospite oggi a La Volta Buona, ha rivelato un personale aneddoto riguardante i suoi genitori. Pino Insegno ha aperto il suo cuore oggi a La Volta Buona con un breve racconto ma calzante ... ilsussidiario.net

Pino Insegno, chi è l’ex marito di Roberta Lanfranchi? Figli Matteo e Francesco/ Come sono i rapporti oggiPino Insegno e Roberta Lanfranchi, la verità anni dopo la separazione: Non c’è bisogno di sentirci. Tutti conosciamo Pino Insegno, grande doppiatore e conduttore che ogni volta riscuote un grande ... ilsussidiario.net