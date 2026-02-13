Frederic Vasseur ottimista sulla nuova Ferrari | Siamo sulla strada giusta

Frederic Vasseur ha espresso fiducia sulla ripresa della Ferrari dopo le prime giornate di test ufficiali, attribuendo il buon andamento al lavoro svolto durante l'inverno. La squadra ha registrato miglioramenti evidenti nelle prestazioni del motore e nelle strategie di gara, anche se senza risultati eccezionali. Un esempio concreto sono i tempi più costanti durante le sessioni, che fanno ben sperare in vista delle prossime competizioni.

Dopo le prime giornate di test ufficiali, in casa Ferrari il clima è di cauto ottimismo. Nessun exploit clamoroso sul giro secco, nessuna simulazione capace di accendere entusiasmi fuori misura, ma una sensazione diffusa di solidità. La nuova SF-26 ha macinato chilometri e anche lo stop odierno di Lewis Hamilton, sul finire di un'ottima simulazione di GP, non preoccupa visto che si parla di un problemino legato al pescaggio della benzina. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti ieri nella seconda giornata, il risultato è stato letto con equilibrio: il vantaggio di mescola rispetto a Lando Norris rendeva il riferimento cronometrico poco indicativo.