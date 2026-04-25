Nel pomeriggio del 25 aprile, nella frazione di Capanna, in provincia di Pistoia, si sono verificati degli spari che hanno provocato scompiglio tra i residenti. I colpi hanno raggiunto alcune abitazioni, creando tensione tra le persone presenti in paese. La situazione ha portato alla costituzione di una certa agitazione tra gli abitanti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per accertamenti.

Chiesina Uzzanese (Pistoia), 25 aprile 2026 – Spari e paura nel pomeriggio di oggi, 25 aprile, nella frazione di Capanna nel comune di Chiesina Uzzanese. I colpi sono stati esplosi nel intorno alle 17. Ancora da chiarire i contorni di ciò che è accaduto, un fatto che ha trasformato una tranquilla giornata di festa in tragedia. Secondo una prima ricostruzione un uomo è uscito in strada e ha esploso alcuni colpi di pistola che hanno raggiunto delle abitazioni, probabilmente anche un giardino e un terrazzo. Poi ha rivolto l’arma verso se stesso e si è tolto la vita. Il tutto è accaduto in poco tempo, minuti che hanno gettato nel panico gli abitanti del paese che hanno subito allertato i soccorsi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spari e paura in strada, i colpi raggiungono le case. Paese sotto shock

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