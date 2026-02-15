L’omicidio in strada I colpi sentiti nelle case Tre vanno a segno E uccidono il 25enne

Un giovane di 25 anni è stato ucciso questa notte a Montecalvoli dopo uno scontro a fuoco in strada. I colpi hanno risuonato anche nelle case vicine, dove gli abitanti hanno ascoltato chiaramente gli spari. Tre persone sono state ferite durante l'agguato, che si è svolto vicino al barrino in via della Repubblica. La polizia sta indagando sui motivi dell’episodio e sui responsabili.

MONTECALVOLI Nelle case più vicine al barrino in via della Repubblica, i colpi sono stati sentiti nitidamente. "In un primo momento, a dire la verità, pensavo si trattasse di petardi, non sarebbe stata la prima volte che, nel cuore della notte, gruppi di ragazzi ci disturbano in questo modo". Stavolta però, non è un gioco, non c'è goliardia. C'è sangue. E dalle finestre qualcuno ha capito subito. Ha sentito i colpi. E subito dopo le urla. "L'hanno ammazzato, l'hanno ammazzato", "Kevin, Kevin". Infatti Kevin Muharremi, 25 anni, se ne sta andando. Pochi istanti dopo il suo cuore cesserà di battere.