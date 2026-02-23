Assalto in villa Urgnano sotto shock | In paese viviamo con la paura noi donne mai da sole in casa

Tre rapinatori incappucciati armati di pistole e coltelli hanno assaltato una villa a Urgnano, sequestrando il titolare di una ditta idrotermica e la sua famiglia. La rapina si è verificata in via Provinciale, lasciando il paese incredulo e in tensione. Le vittime sono state costrette a consegnare un orologio di valore, contanti e armi da caccia. La comunità si chiede come possano continuare a vivere in sicurezza in questo contesto.

Urgnano (Bergamo) - Un paese sotto shock. È una reazione di incredulità mista a paura e rabbia quella che si vive nella zona di via Provinciale a Urgnano, dopo la rapina in villa subita l’altra sera dal titolare di una ditta idrotermica, sequestrato in casa con la moglie e il figlio quindicenne da tre rapinatori incappucciati, armati di pistole e coltelli, probabilmente originari dell’Europa dell’Est, che lo hanno costretto a consegnare un Rolex Submariner del valore di circa 10mila euro, 500 euro in contanti e due fucili da caccia. Armi e coltelli, rapina choc a Urgnano. Famiglia prigioniera dei banditi L’assalto ha scosso l’intera comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: «Io e mamma perseguitate da papà: uomini armati davanti casa e chiamate da profili con foto inquietanti. Viviamo nella paura»

“Ho imparato a tacere, noi artisti non siamo più liberi neppure di esprimerci. Non esco più da sola dopo le 18. Noi donne viviamo in un momento difficile”: parla Donatella RettoreDonatella Rettore si apre parlando delle difficoltà che stanno vivendo gli artisti e le donne oggi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Urgnano, armi e coltelli: rapina choc in villa; Assalto in villa, famiglia ostaggio dei rapinatori che svaligiano la cassaforte; Rapina in villa a Urgnano: i ladri comunicavano via walkie-talkie. Legati e buttati a terra, prima di fuggire li hanno liberati; Bergamo, rapina in villa dopo cena: famiglia legata e minacciata.

Rapina in villa a Urgnano: i ladri comunicavano via walkie-talkie. Legati e buttati a terra, prima di fuggire li hanno liberatiIl commando era organizzatissimo: i ladri hanno sequestrato i telefoni, immobilizzato madre e figlio e fatto entrare in tempo reale l’attrezzo da taglio prêt-à-porter ... bergamonews.it

Urgnano, armi e coltelli: rapina choc in villaIL COLPO. Famiglia sorpresa da una banda al termine della cena. Mamma e figlio immobilizzati a terra. Il papà costretto ad aprire la cassaforte sotto minaccia. Nel bottino anche due fucili. Malviventi ... ecodibergamo.it

Post Edited: Veneto – Assalto armato in villa: noto imprenditore nel mirino, bottino da decine di migliaia di euro x.com

++Veneto – Assalto armato in villa: noto imprenditore nel mirino, bottino da decine di migliaia di euro - facebook.com facebook