Il processo relativo alla sparatoria avvenuta nell’agosto 2023 tra un gruppo di agenti della guardia di finanza e un uomo ha avuto inizio con un’udienza caratterizzata da tensione e timori. Un testimone ha dichiarato di non voler testimoniare davanti a una determinata persona, esprimendo paura per la propria incolumità. La vicenda si è svolta in una zona boschiva tra due località del territorio.

GROSSETO "Ho paura, non voglio parlare davanti a lui, temo per la mia vita". È cominciato con un’apertura segnata dalla tensione il processo per la sparatoria contro una pattuglia della guardia di finanza avvenuta nell’agosto 2023 nella macchia tra Collacchie e Querce Mercata. Il testimone, un 66enne di Castiglione della Pescaia, si è inizialmente rifiutato di entrare in aula, seduto fuori in attesa che il collegio rientrasse. Per la prima volta, il tribunale di Grosseto ha disposto l’installazione di un paravento davanti al banco dei testimoni per impedirgli il contatto visivo con l’imputato principale, Nazmi Talbi. Talbi, difeso dall’avvocato Alessandro Bartolozzi, è accusato di tentato omicidio ed è attualmente detenuto nel carcere di Livorno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spari alla Finanza. Il testimone dietro il paravento

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