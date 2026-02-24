Regeni riprende il processo | il perito dietro il paravento Avvocata Ballerini | Clima di paura l’Egitto non è paese sicuro

Il processo su Giulio Regeni riprende dopo che il perito è stato nascosto dietro un paravento, creando tensione tra le parti. La ripresa avviene a Roma, dopo mesi di sospensione, e si concentra sulla testimonianza di un esperto chiamato a chiarire le cause delle torture. L’avvocata Ballerini denuncia un clima di paura in Egitto, che rende difficile ottenere le prove necessarie. La vicenda resta aperta, mentre si attendono nuovi sviluppi in tribunale.

Dopo la sentenza della Corte costituzionale in merito alla nomina dei consulenti dei difensori, è ripreso a Roma, dopo lo stop dello scorso ottobre, il processo sul sequestro, le torture e l’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore scomparso in Egitto dieci anni fa, il 25 gennaio 2016, e ritrovato senza vita, con visibili segni di tortura, il 3 febbraio seguente, lungo la strada tra il Cairo e Alessandria. Mancano ormai poche udienze alla fine del processo, con una sentenza che la famiglia aspetta da anni: “Ora sappiamo che anche gli eventuali consulenti delle difese degli imputati verranno pagati dallo Stato italiano, così come i difensori: il processo può riprendere”, aveva sottolineato l’avvocata della famiglia, Alessandra Ballerini, insieme ai genitori di Giulio, Paola e Claudio Regeni, fuori dalla città giudiziaria di piazzale Clodio, prima dell’inizio della nuova udienza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Processo Regeni, l’avvocata Ballerini: “Consulenti hanno paura, Egitto non è paese sicuro”L’avvocata Ballerini denuncia che i consulenti coinvolti nel caso Regeni sono troppo spaventati per esporre le proprie identità, a causa della mancanza di sicurezza in Egitto.

La Consulta sblocca il processo Regeni: caso eccezionale, perché l’Egitto non coopera con l’ItaliaLa Corte costituzionale ha deciso di riaprire il processo sul caso Regeni.

