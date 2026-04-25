Sparatoria a Napoli | un ragazzo di 18 anni ferito mentre passeggiava è in ospedale

A Napoli, un ragazzo di 18 anni è stato colpito da alcuni colpi di arma da fuoco mentre passeggiava in zona Scampia. Sono intervenuti i soccorritori che lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire la dinamica dell’incidente e cercare eventuali testimoni. Nessuna altra persona è risultata coinvolta o ferita.

"> Sparatoria a Napoli: un giovane ferito in zona Scampia. Un nuovo episodio di violenza ha scosso Napoli, precisamente nella zona di Scampia, dove un ragazzo di 18 anni è stato colpito da un proiettile alla gamba. L’incidente ha avuto luogo mentre il giovane stava percorrendo via Labriola. Trasportato d’urgenza all’ospedale CTO di Napoli, i medici hanno confermato che, nonostante la gravità della situazione, il ragazzo non presenta ferite letali e la sua vita non è in pericolo. Le indagini in corso da parte delle forze dell’ordine. La dinamica esatta dell’incidente rimane ancora sconosciuta e i carabinieri stanno esaminando attentamente il caso.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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