Milano scontro fra un’auto e la moto in via Palizzi | ferito ragazzo di 18 anni

Questa mattina in via Palizzi si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito e sono intervenuti i soccorsi. La strada è stata chiusa per qualche ora mentre i vigili del fuoco e la polizia hanno ricostruito la dinamica. Non sono ancora chiare le cause dello scontro.

Milano, 11 febbraio 2026 – Un altro grave incidente che coinvolge un giovane sotto i vent’anni a Milano. Dopo quello di ieri, mercoledì 10 febbraio a Cernusco sul Naviglio, nell’hinterland est, lo schianto fra un’auto e una moto ha avuto come scenario il cavalcavia di via Palizzi, in zona Quarto Oggiaro. Tutto si è verificato intorno a mezzanotte sul cavalcavia che, per quanto sia leggerment e in curva, presenta tre larghe corsie e induce quindi alla velocità specie nelle ore serali e notturne. Cernusco sul Naviglio, schianto frontale fra auto e scooter sulla provinciale: in fin di vita ragazzo di 20 anni La dinamica . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un incidente si è verificato questa mattina all’incrocio tra viale d’Annunzio e via Colonna, a Pescara.

Scontro auto-moto a Milano, grave in ospedale un diciottenneUn ragazzo di 18 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Policlinico di Milano dopo che la notte scorsa, intorno a mezzanotte, ha avuto un incidente con un'auto in via Filippo Palizzi, nel ... ansa.it

Incidente a Caponago, furgone dei carabinieri si ribalta dopo lo scontro con un'auto: dieci militari feriti, non sono graviLo schianto sulla A4 in provincia di Monza, nella tarda serata di martedì 9 febbraio. I carabinieri erano diretti a Milano per fare servizio di ordine pubblico alle Olimpiadi ... milano.corriere.it

