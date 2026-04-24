Spari nella notte a Napoli | ferito un ragazzo di 18 anni

Nella notte a Napoli, intorno alle 2, i Carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti presso l’ospedale Cto per un ragazzo di 18 anni ferito. Le forze dell’ordine sono arrivate sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione riguardo a un episodio di spari. Al momento, non sono state rese note le circostanze precise dell’accaduto né le eventuali responsabilità. La vicenda è sotto indagine.

Sangue nella notte a Napoli. Intorno alle 2, i Carabinieri della compagnia Napoli Vomero sono intervenuti presso l’ospedale Cto per una persona ferita. Poco prima un 18enne, già noto alle forze dell’ordine, era stato trasferito presso il nosocomio partenopeo con una ferita da arma da fuoco alla.🔗 Leggi su Napolitoday.it Sparatoria alla Sanità a Napoli: feriti due giovani, 19enne in rianimazione Notizie correlate Schianto frontale tra un'auto e una moto nella notte: ragazzo di 18 anni grave in ospedaleGrave incidente stradale a Milano nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio. Leggi anche: Secondigliano, spari nella notte: ferito un 49enne Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Covo, due uomini uccisi a colpi di pistola fuori dal tempio sikh - Foto e video; Sparatoria nella notte a Covo, uccisi due uomini fuori dal tempio Sikh: Il killer si è inginocchiato e poi ha sparato; Spari nella notte al Libertà: ragazzo gambizzato da sicari in moto; Bisceglie, lite in discoteca: il 42enne barese Filippo Scavo ucciso da un colpo di pistola L'ipotesi del regolamento di conti. Spari nella notte a Scampia, 18enne ferito a una gamba: ricoverato in ospedaleIl giovane è stato ricoverato all'ospedale CTO. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno ascoltato la versione della vittima ... fanpage.it Spari nella notte a Monserrato, vittima un giovane muratore: verifiche in corsoUn’altra tragedia ha scosso la notte di Monserrato, in provincia di Cagliari. Un giovane muratore di 23 anni, residente a Villacidro, è stato ucciso con alcuni colpi di pistola al petto. L’allarme è s ... senigallianotizie.it LO SHOCK DEI VICINI E IL MOVENTE DELLA GELOSIA "Prima le urla, poi gli spari. Siamo sconvolti" - facebook.com facebook Ostuni, spari contro l'imprenditore: ore contate per chi ha premuto il grilletto martedì sera x.com