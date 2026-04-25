Alla vigilia della partita tra Milan e Juventus, il tecnico della squadra ospite ha mostrato due volti sorridenti durante la conferenza stampa. Il centrocampista turco si è allenato con il gruppo, così come il centravanti, ma la sua presenza dal primo minuto rimane incerta. La partita si avvicina e il rebus sulla formazione iniziale riguarda anche la possibile presenza del giocatore turco, mentre il centravanti ha sorpreso con il suo ritorno in gruppo.

Il fantasista turco si allena in gruppo (al pari del centravanti), ma la sua presenza dal primo minuto resta in forte dubbio Doppio sorriso per Luciano Spalletti alla vigilia della partitissima del ‘Meazza’ contro il Milan dell’ex Allegri. Dubbio Yildiz per Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it La Juventus recupera infatti sia Kenan Yildiz che Dusan Vlahovic, con entrambi che sono tornati ad allenarsi insieme al gruppo nella rifinitura di questa mattina alla Continassa. I due attaccanti hanno svolto l’intero allenamento con la squadra e sono quindi disponibili per la trasferta di San Siro. Qualche incertezza resta solo per il centravanti, con Spalletti e lo staff medico che predicano prudenza dopo il nuovo infortunio muscolare rimediato durante il riscaldamento del match contro il Sassuolo.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Spalletti e il rebus Yildiz per Milan-Juve. Sorpresa Vlahovic

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