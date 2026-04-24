Lo staff medico della Juventus sta seguendo da vicino le condizioni di Yildiz e Vlahovic, due attaccanti della squadra, mentre si trovano a Continassa. La società tiene sotto controllo eventuali segnali di miglioramento o peggioramento delle loro condizioni fisiche, senza comunicare ancora dettagli specifici sui tempi di recupero o sulle decisioni future. La situazione resta sotto osservazione in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali.

? Cosa sapere Lo staff medico della Juventus monitora le condizioni di Yildiz e Vlahovic a Continassa.. L'esito dei test clinici determinerà la formazione di Spalletti per la sfida contro il Milan.. Apprensione in Continassa per la disponibilità di Yildiz e Vlahovic: lo staff medico deve risolvere un rebus fisico prima dello scontro con il Milan. Il gruppo bianconero affronta un momento di incertezza tecnica in vista della sfida imminente. La gestione dei due elementi chiave del reparto offensivo è diventata una priorità assoluta per l’organizzazione sportiva, che cerca di definire i piani tattici in base ai test clinici in corso. Il caso Vlahovic e l’illusione del rientro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve, rebus in attacco: lo staff medico decide su Yildiz e Vlahovic

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