Per la terza volta il Tribunale del Riesame rigetta la richiesta di scarcerazione per Louis Dassilva

Il Tribunale del Riesame ha respinto nuovamente la richiesta di scarcerazione per Louis Dassilva. È la terza volta che i giudici di Firenze decidono di mantenere in carcere il 36enne senegalese, che resta dietro le sbarre. La decisione arriva dopo che gli avvocati avevano provato a ottenere la libertà del loro assistito senza successo. Il caso resta aperto e il processo continua.

La decisione dei giudici bolognesi mentre, a Rimini, è in corso la nona udienza del processo che vede il metalmeccanico senegalese sul banco degli imputati per l'omicidio di Pierina Paganelli Niente libertà per Louis Dassilva. I giudici del Tribunale del Riesame, nella tarda mattinata di lunedì, hanno rigettato per la terza volta la richiesta di scarcerazione avanzata dagli avvocati del 36enne senegalese. La decisione dei giudici bolognesi è arrivata mentre, a Rimini, è in corso la nona udienza del processo che vede il metalmeccanico senegalese sul banco degli imputati per l'omicidio di Pierina Paganelli.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Louis Dassilva

Il Tribunale del Riesame di Bologna ha confermato il carcere per Louis Dassilva, l’unico sospettato dell’omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni trovata morta nella sua casa.

Oggi a Rimini si decide se Louis Dassilva resterà in carcere o potrà tornare libero.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Louis Dassilva

Mattino 5. . Caso Pierina, attesa per la decisione sulla scarcerazione di Louis Dassilva #Mattino5 facebook

Processo Paganelli, in aula la relazione fra la nuora Manuela Bianchi e l’imputato Louis Dassilva x.com