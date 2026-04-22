Il Tribunale del Riesame di Napoli ha deciso di confermare la detenzione di Gennaro Santamaria, respingendo così la richiesta di scarcerazione avanzata dalla difesa. La decisione riguarda un procedimento legale in corso, relativo a un’accusa di concussione. La vicenda è seguita da vicino nel contesto delle indagini in corso, senza ulteriori dettagli sulla posizione degli interessati.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato la richiesta della difesa: Gennaro Santamaria resta in carcere. I giudici della 12ª sezione penale hanno deciso di confermare la misura cautelare già disposta dal gip del Tribunale di Benevento, respingendo l’istanza presentata dai legali del dirigente, gli avvocati Antonio Di Santo e Andrea De Longis. La decisione è arrivata nella giornata di oggi, successiva all’udienza svoltasi nella mattinata di ieri, durante la quale la difesa aveva impugnato l’ordinanza cautelare chiedendo l’ attenuazione della misura. Nel corso del Riesame, i legali di Santamaria avevano depositato una memoria difensiva di 26 pagine che, secondo la difesa, avrebbe potuto incidere sulla valutazione del quadro indiziario.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Concussione, Santamaria resta in carcere: il Riesame rigetta la richiesta della difesa

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