Narni centinaia di bambini alla festa del ‘Giovedì Grasso’ | Rumi ospite speciale

Narni Scalo, centinaia di bambini si sono radunati oggi nella palestra della scuola “Pertini” per la tradizionale festa del “Giovedì Grasso”, organizzata per celebrare il carnevale e coinvolgere le famiglie del quartiere. La manifestazione, che quest'anno ha visto come ospite speciale il cantante Rumi, è stata organizzata con l’obiettivo di offrire un momento di svago e condivisione, soprattutto per i più piccoli, durante un periodo in cui le restrizioni avevano limitato le occasioni di ritrovo.

Un evento pieno di tanta musica, coriandoli, stelle filanti, giochi, animazione e balli che hanno coinvolto anche gli adulti La festa del "Giovedì Grasso" di Narni Scalo fa ancora centro. Centinaia di bambini, con i loro genitori, nonni e zii, hanno partecipato infatti alla festa che quest'anno si svolgeva all'interno della palestra della scuola "Pertini". Una scelta molto azzeccata quella del Comune di coinvolgere la scuola primaria di Narni Scalo per organizzare un evento che è particolarmente sentito dai cittadini. La preside ha messo a disposizione la palestra ed altri spazi scolastici, oltre a garantire l'importante collaborazione del personale Ata.🔗 Leggi su Ternitoday.it

