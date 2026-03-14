Barbara Canepa sarà l'ospite speciale della prossima Masterclass alla Scuola Internazionale di Comics di Torino. La sessione vedrà la presenza di un’artista di rilievo nel settore del fumetto italiano, nota per il suo contributo nel campo. L’evento si svolgerà presso la sede torinese dell’istituto e mira a coinvolgere studenti e appassionati interessati alle tecniche e alle esperienze professionali nel mondo del fumetto.

Un grande ospite sta arrivando alla Scuola Internazionale di Comics, a Torino, ovvero una delle migliori persone in ambito fumettistico del panorama italiano. Barbara Canepa non ha bisogno di presentazioni. Parlano per lei oltre vent’anni di successi e storie eccezionali, titoli come W.I.T.C.H., Skydoll, Monster Allergy, End, Metamorphose e Green Wood, tradotti in decine di paesi del mondo e letti da centinaia di migliaia di lettrici e lettori appartenenti a differenti generazioni. Parla per lei il suo lavoro di direttrice editoriale e, soprattutto, un talento versatile e incontenibile, che mette a disposizione di aspiranti illustratori e fumettisti, come accadrà alla SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS di Torino sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, entrambe i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Barbara Canepa è l’ospite speciale della Masterclass che si terrà alla Scuola Internazionale di Comics

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