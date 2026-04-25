Sottogretario D’Eramo Visita a Ramarella

Il sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura ha effettuato una visita presso la fattoria eco-solidale di Ramarella, situata nel territorio di Laterina Pergine. La visita ha portato l’attenzione sulla realtà locale dedicata all’agricoltura sociale e all’inclusione, con l’obiettivo di approfondire le attività e le iniziative promosse dalla fattoria. L’evento ha coinvolto rappresentanti istituzionali e operatori del settore, evidenziando l’importanza di questa realtà nel panorama agricolo territoriale.

La visita del sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Luigi D’Eramo, ha acceso di nuovo i riflettori sulla fattoria eco-solidale di Ramarella, realtà di riferimento nel territorio di Laterina Pergine per l’ agricoltura sociale e l’ inclusione. Giovedì scorso il sottosegretario ha potuto conoscere da vicino le attività della struttura, esprimendo apprezzamento per un modello che integra produzione agricola, recupero del patrimonio rurale e percorsi di inclusione sociale rivolti a persone con fragilità. La fattoria di Ramarella, promossa dalla cooperativa sociale K2B (già Koinè), rappresenta oggi uno spazio abilitante dedicato alla formazione, al lavoro e al benessere delle persone seguite dai servizi sociali e sanitari.🔗 Leggi su Lanazione.it

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