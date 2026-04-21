Visita a Villa Molin

Domenica 3 maggio, Villa Molin sarà aperta al pubblico dalle 14.30 alle 18. La visita si svolgerà in orario pomeridiano e si consiglia di prenotare tramite il sito ufficiale. La villa, situata in provincia di Padova, sarà accessibile a chi desidera conoscere gli spazi interni e i giardini. L’ingresso è aperto a tutti, previa prenotazione.

Domenica 3 maggio Villa MOLIN sarà visitabile dalle ore 14.30 alle18 è consigliata prenotazione tramite il sito https:villamolinpadova.comvisita-la-villa o al numero 333 2557510. Villa Molin, realizzata nel 1597 è uno dei capolavori di Vincenzo Scamozzi, il grande architetto vicentino che.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ¿Vale $1,470,000 Entra y dime si exagero | Sol de La Molina | House Tour Notizie correlate Leggi anche: "Patrizi in villa" - Visita guidata a Villa Molin e rievocazione storica Visita guidata a Villa MolinVilla Molin prende il nome dall’ambasciatore Nicolò Molin, che nel 1597 affidò a Vincenzo Scamozzi la progettazione della sua splendida villa di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Villa Molin, la dimora che si specchia sul fiume il 19 aprile 2026; Patrizi in villa - Visita guidata a Villa Molin e rievocazione storica il 12 aprile 2026; Nonna Summer | spring edition | Villa Avezzù Fratta Polesine; Visita guidata a Villa Molin il 10 maggio 2026. Visita a Villa Molin, capolavoro di Vincenzo Scamozziè consigliata prenotazione tramite il sito https://villamolinpadova.com/visita-la-villa/ o al numero 333 2557510. Villa Molin, realizzata nel 1597 è uno dei capolavori di Vincenzo Scamozzi, il grande ... padovaoggi.it Villa Molin, videoguida permette la visita ai non udentiPadova, 4 Giugno 2021 – La Villa Molin di Padova fu realizzata nel 1597 su progetto dell’architetto vicentino Vincenzo Scamozzi ed è ora diventata visitabile in totale autonomia anche dalle persone ... ilrestodelcarlino.it VIAGGI MODA E ARTE NEL 1700- rievocazione storica a Villa Molin - facebook.com facebook