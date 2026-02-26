Harry e Meghan sono arrivati in Giordania per una visita ufficiale, durante la quale hanno visitato un campo profughi e un ospedale, incontrando persone coinvolte nelle attività di assistenza e supporto. La loro presenza si inserisce in un viaggio volto a portare attenzione alle questioni umanitarie legate ai conflitti e ai rifugiati della regione.

Il principe Harry e Meghan hanno visitato mercoledì un campo profughi e un ospedale in Giordania. Il principe e la consorte daranno il via a un viaggio che punta a mettere in luce le organizzazioni che aiutano i civili colpiti dalla guerra. Questo mentre la famiglia reale britannica è sconvolta dallo scandalo sessuale che ha travolto l’ex principe Andrea. Il duca e la duchessa di Sussex hanno anche partecipato anche a una tavola rotonda con il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, insieme ad alcuni partner umanitari e a generosi donatori. Harry ha ringraziato OMS e donatori. “E’ un onore e un privilegio trovarmi in una stanza piena di persone con cuori cosi’ grandi”, ha detto Harry al gruppo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Harry e Meghan in visita in Giordania

