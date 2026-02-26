La concessione della spiaggia di Mondello è stata ufficialmente revocata alla società che ne era responsabile. La decisione arriva dopo approfondite verifiche su presunte violazioni e inadempienze nelle attività di gestione. L’atto segna la fine di un’epoca per quella porzione di costa, lasciando spazio a nuove disposizioni per l’uso del demanio marittimo. La vicenda si conclude con questa revoca, senza ulteriori sviluppi legali.

AGI - È stata revocata la concessione demaniale marittima alla società Italo Belga per la gestione della spiaggia di Mondello, una delle più belle e simboliche della Sicilia, al centro di una battaglia politico-giudiziaria avviata dal deputato regionale Ismaele la Vardera e che aveva fatto emergere infiltrazioni mafiose nei lidi palermitani. "L'assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente - si legge in una nota della Regione - comunica che, con decreto firmato dal direttore generale del dipartimento Ambiente Calogero Beringheli, ha ritenuto insufficienti le controdeduzioni presentate dalla società Mondello Immobiliare Italo Belga e pertanto ha deciso di adottare un provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima per gravi violazioni e per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione stessa ". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Gravi violazioni e inadempienze". Revocata la concessione della spiaggia di Mondello

Leggi anche: Svolta storica a Mondello: la Regione revoca la concessione della spiaggia alla Italo Belga

Leggi anche: Centro sportivo di Roselle. Revocata la concessione. La società: "Ricorso al Tar"

Temi più discussi: Minimarket horror chiuso a Rimini: maxi multa, emerse gravi violazioni igienico-sanitarie; Rimini: Chiuso il Minimarket davanti alla Stazione; Sporcizia, ambienti pericolosi, schiamazzi e ritrovo di sbandati: chiuso il minimarket; Demanio marittimo e fisco, recuperati oltre 300.000 euro di tributi locali.

Italo Belga, decade la concessione: Gravi violazioni e inadempienzePALERMO – L’assessorato regionale del Territorio e ambiente comunica che con decreto firmato dal direttore generale del dipartimento Ambiente, Calogero Beringheli, ha ritenuto insufficienti le controd ... livesicilia.it

Revocata la concessione alla Mondello Italo BelgaLa Regione Siciliana ha revocato la concessione demaniale alla Mondello Italo Belga, che gestisce da piu di cento anni la spiggia di Mondello. Erano state evidenziate gravi violazioni e per inadempien ... rosalio.it

Per oltre 100 anni Mondello è stata trattata come un feudo. Oggi quel feudo è finito. La Regione ha revocato la concessione alla Italo Belga per gravi violazioni e inadempienze. Una società che sfruttava siciliani e turisti con prezzi alti a fronti di canoni irrisori. L x.com

#MONDELLO- Italo Belga, decade la concessione: “Gravi violazioni e inadempienze” facebook