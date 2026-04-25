Sorpreso a vendere crak nelle tasche altre dosi pronte per essere spacciate

Durante un controllo di routine, i Carabinieri di Rimini hanno arrestato un giovane albanese di 21 anni, residente nella zona. L’uomo è stato sorpreso a vendere stupefacenti e nelle sue tasche sono state trovate altre dosi già pronte per essere spacchettate. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di droga condotte regolarmente nel territorio.

I Carabinieri della Compagnia di Rimini, nell’ambito dei consueti controlli volti al contrasto deireati in materia di stupefacenti hanno tratto in arresto nella flagranza dell’ipotesi di reato di spacciodi stupefacenti un 21enne cittadino albanese, domiciliato in Rimini, noto alle forze di.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Piombino, fermato con 26 dosi di cocaina pronte per essere spacciate: 65enne arrestatoDovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente il 65enne arrestato dalla polizia di Piombino nella mattina di sabato 7... Pusher arrestato: sorpreso in strada con le dosi di hashish da vendereIl bilancio dei controlli antidroga dei carabinieri a Fondi: due giovani segnalati come assuntori, altre dosi di crack rinvenute abbandonate in un...