Piombino fermato con 26 dosi di cocaina pronte per essere spacciate | 65enne arrestato

Nella mattina di sabato 7 marzo, la polizia di Piombino ha arrestato un uomo di 65 anni trovato in possesso di 26 dosi di cocaina pronte per essere vendute. L'uomo dovrà comparire davanti alle autorità per rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento si è svolto senza incidenti.

