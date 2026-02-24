Sony rivela i giochi gratis di marzo | ecco le sorprese per PS4 e PS5

Sony ha annunciato i giochi gratis di marzo per PlayStation Plus Essential, con una sorpresa per gli utenti di PS4 e PS5. La scelta è stata fatta dopo aver ricevuto numerose richieste dai giocatori, che aspettavano nuove occasioni di gioco gratuite. La presentazione avverrà il 25 febbraio alle 17:30, e molti si preparano a scaricare le nuove offerte. La lista completa dovrebbe includere titoli molto attesi dai fan delle console.

Sony svelerà i giochi gratis di PlayStation Plus Essential per marzo 2026 mercoledì 25 febbraio alle 17:30. I titoli saranno disponibili dal 3 marzo su PS4 e PS5. Tra le ipotesi, F1 25, Kena: Bridge of Spirits e Besiege. Il conto alla rovescia è iniziato. Manca poco più di un giorno all’annuncio ufficiale dei giochi che arricchiranno il catalogo di PlayStation Plus Essential per il mese di marzo 2026. Sony ha fissato l’appuntamento per mercoledì 25 febbraio alle 17:30 ora italiana, un momento atteso con grande curiosità dalla community dei giocatori. Come sempre, i titoli selezionati saranno disponibili per il download a partire da martedì 3 marzo, in coincidenza con l’aggiornamento settimanale del PlayStation Store. 🔗 Leggi su Ameve.eu

PlayStation Plus Essential, Sony annuncia i giochi “gratis” di Gennaio 2026 per PS5 e PS4Sony ha annunciato i giochi inclusi nel programma PlayStation Plus Essential di gennaio 2026, disponibili per gli utenti con console PS5 e PS4.

PlayStation Plus Essential, Sony annuncia i giochi “gratis” di Febbraio 2026 per PS5 e PS4Sony ha annunciato i giochi gratuiti di febbraio 2026 per gli abbonati di PlayStation Plus Essential.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sony rivela i giochi che lasceranno il catalogo PS Plus Extra e Deluxe a marzo 2026; Silent Hill: Townfall ci rivela il gameplay in prima persona con un nuovo trailer; PlayStation 6 slitta al 2029 e Nintendo Switch 2 aumenta di prezzo? È colpa dell’IA e della crisi delle RAM; Clamoroso Sony: chiude Bluepoint Games, storico studio specializzato in remake.

PS Plus Extra e Premium: questi giochi lasceranno il catalogo a marzo 2026Il PlayStation Store ha iniziato a rivelare i primi titoli che verranno rimossi dal catalogo di PS Plus Extra e PS Plus Premium nel mese di marzo 2026. gamerbrain.net

È trapelato il catalogo giochi PS Plus febbraio 2026: Tre nuovi giochi in arrivo su Extra e PremiumSony dovrebbe rivelare presto la lineup del Catalogo Giochi PlayStation Plus per febbraio 2026. Tuttavia, alcuni giochi della lineup sono già trapelati prima dell'annuncio. notebookcheck.it

Incontro celeste di questa sera Una sottile falce di Luna illumina il cielo del crepuscolo, sospesa in un blu profondo che sfuma lentamente verso l’orizzonte. La luce cinerea rivela delicatamente anche la parte in ombra del disco lunare, creando un contrasto su - facebook.com facebook

Tutto sui nuovi auricolari top di gamma Sony WF-1000XM6 con cancellazione attiva del rumore che abbiamo ascoltato in anteprima x.com