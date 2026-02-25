playstation plus essential sony annuncia i giochi gratis di marzo 2026 per ps5 e ps4

Puntuale come ogni fine mese, Sony ha svelato la nuova line-up di giochi inclusi senza costi aggiuntivi per gli abbonati a PlayStation Plus Essential. Marzo 2026 porta in dote quattro titoli molto diversi tra loro, pensati per soddisfare gusti e stili di gioco differenti su PS5 e PS4. Dal golf professionistico alla caccia ai mostri, passando per un originale mix tra simulazione agricola e avventura in prima persona, fino a un vasto mondo fantasy online. I giochi saranno disponibili per un periodo limitato, come da tradizione del servizio. Ecco tutto ciò che c’è da sapere per non perdere nessuna opportunità. Ecco i giochi in arrivo nel Plus a Marzo 2026: PGA Tour 2K25. Monster Hunter Rise. Slime Rancher 2. The Elder Scrolls Online. La line-up di marzo propone esperienze molto diverse tra loro. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Leggi anche:

PlayStation Plus Essential, Sony annuncia i giochi “gratis” di Gennaio 2026 per PS5 e PS4

PlayStation Plus Essential, Sony annuncia i giochi “gratis” di Febbraio 2026 per PS5 e PS4

PlayStation PLUS Essential FEBBRAIO 2025: ecco i giochi gratis per PS5 e PS4!

Temi più discussi: PlayStation Plus marzo 2026: ecco quando Sony svelerà i nuovi giochi gratis per PS4 e PS5!; Quando verranno svelati i giochi gratis PlayStation Plus di marzo?; PlayStation Plus: l'annuncio dei giochi Essential di marzo è vicinissimo, ecco quando ci sarà; PS Plus Essential: ecco quale sarà il primo gioco di marzo secondo un insider.

PlayStation Plus: quali sono i nuovi giochi gratis di marzo da scaricare su PS4 e PS5?Sony annuncia PGA Tour 2K25 tra i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di marzo 2026, disponibili dal 3 marzo. Come ampiamente previsto, rispettando un calendario ormai collaudato, Sony ha annuncia ... msn.com

Monster Hunter Rise tra i giochi PlayStation Plus Essential marzo 2026Finalmente sono stati annunciati i giochi Essential per il catalogo Plus di marzo 2026. Tra questi, come abbiamo già detto, c'è PGA Tour 2K25 ma, la ... denjinden.com