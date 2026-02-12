Cittadinanza attiva e sicurezza Il progetto Sempre più vicini Come funziona? Tour nelle frazioni
Un nome che parla di collaborazione, impegno e sinergie. "Sempre più vicini". Si chiama così il progetto di cittadinanza attiva per il controllo di vicinato e la protezione civile. Un’iniziativa di cittadinanza attiva dedicata al controllo di vicinato, inteso – spiega una nota – come sicurezza partecipata e conoscenza delle buone pratiche di protezione civile, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale a supporto del territorio e dei suoi abitanti. Il progetto prevede una serie di incontri pubblici nelle contrade (o dove diversamente indicato), durante i quali verranno condivise modalità operative e strategie di prevenzione e tutela del territorio, favorendo la partecipazione attiva della comunità locale e individuando le giuste modalità per le segnalazioni alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it
