È stata inaugurata la Rete Certificata UNASCA, un nuovo sistema che mira a garantire maggiore sicurezza, trasparenza e affidabilità nei servizi di mobilità offerti a cittadini e imprese. Questo standard di qualità si inserisce nel settore delle pratiche automobilistiche italiane, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli utenti e di rafforzare la professionalità degli operatori coinvolti.

Un nuovo standard di qualità e affidabilità entra nel settore delle pratiche automobilistiche italiane. La Rete Certificata UNASCA promuove un sistema innovativo di tutela e garanzia rivolto a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di rafforzare la fiducia in un comparto che incide quotidianamente su diritti, patrimoni e adempimenti amministrativi. Un settore strategico che richiede fiducia. I servizi di consulenza per la mobilità e le pratiche automobilistiche coinvolgono registri pubblici fondamentali e procedure sempre più digitalizzate. Ogni operazione può avere effetti giuridici ed economici rilevanti. In questo contesto, caratterizzato da normative complesse e rischi di errori o irregolarità, la fiducia negli operatori rappresenta un elemento chiave di tutela dell’interesse pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nasce la Rete Certificata UNASCA: più sicurezza, trasparenza e garanzia nei servizi per la mobilità di cittadini e imprese

Leggi anche: Giro di vite sulla sicurezza nei locali pubblici dopo la tragedia di Crans Montana, Confcommercio: "Regole e legalità a tutela di imprese e cittadini"

Casartigiani Taranto al fianco del sindaco Bitetti: “Più sicurezza per imprese e cittadini”Tarantini Time QuotidianoCasartigiani Taranto esprime il proprio appoggio al sindaco di Taranto, Piero Bitetti, nella lotta contro la criminalità per...

Temi più discussi: Pratiche automobilistiche: nasce la rete certificata dell’Unasca | Quattroruote.it; Nasce rete certificata Unasca: più sicurezza e garanzia per cittadini e imprese; Unasca, nasce la Rete Certificata: più sicurezza e garanzia sulle pratiche auto per cittadini e imprese; Velocità: nasce la rete delle Scuole di Motociclismo Certificate FMI.

Nasce rete certificata Unasca di studi per pratiche autoMilano, 25 feb. (askanews) – Un nuovo standard di qualità e affidabilità entra nel settore delle pratiche automobilistiche italiane. Si tratta della rete certificata Unasca che punta a promuovere un s ... askanews.it

Nasce la rete certificata dell’UnascaAl via la prima iniziativa di qualificazione degli studi di consulenza. Per ora sono 500 gli operatori che hanno aderito, ma l’obiettivo è arrivare a mille ... quattroruote.it

Grande partecipazione sabato al convegno Emilia Romagna-Toscana, dedicato a “Il ruolo del consulente automobilistico nell’era dell’intelligenza artificiale”, ReAT e Rete Certificata; presenti numerosi Segretari provinciali e i Segretari delle due Regioni Un m - facebook.com facebook