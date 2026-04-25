Sogepu assume personale a tempo indeterminato come fare

La società pubblica che si occupa della gestione dei rifiuti nell'Alto Tevere ha pubblicato due bandi di selezione per assumere personale a tempo indeterminato. Le opportunità di lavoro sono rivolte a diverse figure professionali e i dettagli riguardano i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione. I bandi sono disponibili online e le candidature devono essere presentate entro le scadenze indicate.

Sogepu assume personale. La società pubblica che gestisce i rifiuti dell'Alto Tevere ha pubblicato due nuovi bandi di selezione. Uno è per un posto da responsabile tecnico-amministrativo di impianto (livello A2 del CCNL servizi ambientali, area tecnica e amministrativa) e uno per un posto da.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Offerta di lavoro, il Comune di Bibbona assume un operaio a tempo indeterminato: requisiti e come fare domandaIl Comune di Bibbona ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di un “operaio - operatore esperto” da assegnare all'area... Offerta di lavoro, il Comune di Rosignano assume un funzionario a tempo indeterminato: requisiti e come fare domandaLa domanda dovrà essere redatta e presentata in forma esclusivamente digitale attraverso questo portale entro le 13 del 17 aprile. Altri aggiornamenti Si parla di: Sogepu assume ancora, aperti bandi per due nuove figure tecnico-amministrative; Sogepu assume: due bandi per profili tecnico-amministrativi. Sogepu assume personale a tempo indeterminato, come fareÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... perugiatoday.it