Torna il Soap Box Rally con cinquanta equipaggi da tutta Italia Le modifiche alla viabilità

Domenica 26 aprile si svolgerà a Bergamo il “Soap Box Rally”, con la partecipazione di cinquanta equipaggi provenienti da diverse parti d’Italia. La manifestazione comporta alcune modifiche temporanee alla viabilità nel centro storico, in particolare nelle zone delle Mura di Città Alta. Questi spostamenti sono necessari per consentire lo svolgimento della corsa di veicoli senza motore, che si svolge su percorsi appositamente allestiti lungo le mura.

Bergamo. Le Mura di Città Alta sono fatte per sorreggere, proteggere e unire. Lo hanno dimostrato nel 2016, con la conquista del Guinness World Record per la più lunga staffetta di abbracci mai realizzata al mondo, e lo riconfermeranno nel pomeriggio di domenica 26 aprile. Ritorna il Soap Box Rally, nato nel 1955 e giunto ormai alla sua 50ª edizione, organizzato dalla Pro Loco Bergamo sotto la direzione di Roberto Gualdi, con la collaborazione sportiva di Asd Box Rally e il supporto dell’assessorato allo Sport del Comune di Bergamo. Quest’anno l’iniziativa accoglierà ben 50 team, coinvolgendo persone dai 14 ai 63 anni provenienti da tutta Italia, dal Trentino-Alto Adige all’Emilia-Romagna: fratelli, coppie padre-figlio, scuole e chiunque desideri partecipare.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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