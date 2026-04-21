Poste Trecastagni | arriva il nuovo ufficio digitale con più servizi

Da domani, l’ufficio postale di Trecastagni in piazza Aldo Moro sarà interessato da un intervento di ammodernamento. L’obiettivo è migliorare l’accoglienza e aumentare i servizi disponibili per i cittadini. Il piano prevede l’installazione di nuove strutture e l’introduzione di strumenti digitali per facilitare l’accesso ai servizi postali. L’intervento durerà alcune settimane e coinvolgerà il personale dell’ufficio.

A partire da domani, l’ufficio postale situato a Trecastagni in piazza Aldo Moro sarà interessato da un piano di ammodernamento volto a potenziare l’accoglienza e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza. Gli interventi, che mirano a integrare i canali fisici con le nuove soluzioni digitali, dovrebbero concludersi entro la fine del mese di maggio, momento in cui la sede riprenderà la consueta operatività. Durante questo periodo di lavori, i residenti potranno rivolgersi alla filiale di Pedara, in via Auteri, che garantirà la continuità delle prestazioni dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35, offrendo anche la disponibilità dell’atmPostamat attivo ventiquattr’ore su ventiquattro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Poste Trecastagni: arriva il nuovo ufficio digitale con più servizi Notizie correlate Leggi anche: Poste, l’attesa è finita: torna l’ufficio a Trezzo. Sarà ultra-digitale e ospiterà anche iniziative Inaugurato il nuovo ufficio postale a Civitella Messer Raimondo con i nuovi servizi Polis [FOTO]È stato inaugurato nella mattinata di venerdì 6 febbraio il nuovo ufficio postale di Civitella Messer Raimondo.