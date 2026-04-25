Slot machine senza permesso Titolare multato

Nella zona di Garbagnate Milanese, un locale è stato sanzionato con una multa di oltre 31.000 euro per aver gestito slot machine senza le necessarie autorizzazioni. Durante un controllo, sono state trovate apparecchiature da gioco illegali e una presenza consistente di scommettitori. La polizia ha sequestrato le macchine e contestato la violazione delle norme sulle licenze di gioco.

Slot machine illegali e viavai di scommettitori: multa da 31.055 euro per un pubblico esercizio di Garbagnate milanese. Il blitz della polizia locale all’interno della sala giochi è scattato nell’ambito di una serie di controlli in diverse attività di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare gli agenti, coordinati dal comandante Luca Leone, hanno sanzionato il locale per detenzione illegittima di slot machine considerate giochi d’azzardo, ai sensi della normativa di pubblica sicurezza, e per altre irregolarità tecniche. Nei locali veniva inoltre consentito il fumo da tabacco. Oltre alla sanzione, sono state sottoposte a sequestro le slot machine, in attesa che vengano rimosse definitivamente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Slot machine senza permesso. Titolare multato Notizie correlate Leggi anche: Cecina, scollega le slot dalla rete senza autorizzazione: multato il titolare di un bar Circolo privato senza licenza: scattano denunce e sequestro di slot machineNel corso di un servizio congiunto finalizzato al controllo del rispetto della normativa sugli apparecchi da intrattenimento e sul gioco lecito, i... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Slot machine senza permesso. Titolare multato; Ramacca, controlli congiunti dei Carabinieri e dell’Agenzia delle Dogane: scoperte cinque slot illegali. Tre persone denunciate -; I Migliori Casinò Online Stranieri Sicuri che Accettano Italiani a Aprile 2026; Bonus online su piattaforme di intrattenimento: i più interessanti da sfruttare. Slot machine senza permesso. Titolare multatoSlot machine illegali e viavai di scommettitori: multa da 31.055 euro per un pubblico esercizio di Garbagnate milanese. Il ... ilgiorno.it Scommettere senza denaro: le slot machine demo che proteggono dalla ludopatia(Roma 13 aprile 2021) - Roma, 13/04/2021 – Le slot machine demo, fra le versioni più recenti del noto gioco che da decenni appassiona in molti, hanno un obiettivo completamente diverso da quello delle ... iltempo.it Alcol ai minorenni, slot machine illegali, droga all’interno di un bar, serata di controlli della Polizia Locale - facebook.com facebook Slot machine, nel Tarantino la guardia di finanza scopre un giro di evasione fiscale da 8 mln: in 5 segnalati x.com