Cecina scollega le slot dalla rete senza autorizzazione | multato il titolare di un bar

A Cecina, il titolare di un bar è stato multato di 5.850 euro dopo aver scollegato delle slot machine dalla rete senza autorizzazione. La sanzione è stata confermata anche in secondo grado, a seguito di una contestazione riguardante la gestione delle apparecchiature nel locale. La decisione si basa sulla mancata autorizzazione per la rimozione delle slot.

È stata confermata anche in secondo grado la sanzione di 5.850 nei confronti del titolare di un bar di Cecina coinvolto in una controversia legata alla gestione di alcune slot machine installate nel locale. La Corte d’Appello di Firenze, come riportato da Agipronews, ha infatti respinto il ricorso dell’esercente, confermando la decisione che era già stata assunta dal tribunale di Livorno. Secondo quanto ricostruito dall'agenzia di stampa, la vicenda nasce dal rapporto contrattuale tra il bar e la società concessionaria incaricata dell’installazione e della gestione degli apparecchi. L’accordo prevedeva, tra gli obblighi del barista, quello di mantenere le macchine costantemente collegate alla rete telematica del concessionario e di garantirne il corretto funzionamento durante l’attività del locale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Leggi anche: Mancata formazione e scarsa igiene: denunciato il titolare di un ristorante, multato un bar

Leggi anche: Sequestrate slot illegali nel bar, multa da 33mila euro al titolare