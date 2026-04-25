Durante l'evento Fiera dei Librai, una donna di 40 anni con un passato come docente e preside ha presentato il suo libro intitolato «L’ultima campanella», in cui ripercorre le sue esperienze nel settore scolastico. Nel testo, l’autrice condivide riflessioni e propone idee legate all’educazione e alla crescita delle giovani generazioni attraverso la cultura. La sua carriera nel mondo della scuola si è concentrata sull’importanza di trasmettere conoscenze alle nuove generazioni.

Fiera dei Librai. Ex docente e preside, nel suo «L’ultima campanella» riassume le sue esperienze nel mondo della scuola con riflessioni e proposte. «Sette giugno 2024, ore 13: suona l’ultima campanella della mia vita professionale di docente di liceo. Una vita durata 40 anni esatti. È una data che rimarrà indelebilmente impressa nella mia mente, rappresenta l’ultimo atto ufficiale, alle spalle un ricco bagaglio dei vari contesti frequentati e dei diversi ruoli ricoperti nel tempo, nel complesso e affascinante mondo della scuola; un bilancio ricco, direi ricchissimo di esperienze appaganti e frustranti, costruttive e traballanti, gioiose e tristi, in un percorso via via più tortuoso e per questo sempre più coinvolgente e consapevole».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Sisana, 40 anni in cattedra: la scommessa è nutrire le giovani generazioni di cultura

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Sisana, 40 anni in cattedra: la scommessa è nutrire le giovani generazioni di culturaEx docente e preside, nel suo «L’ultima campanella» riassume le sue esperienze nel mondo della scuola con riflessioni e proposte. ecodibergamo.it