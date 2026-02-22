Oltre gli sprechi del passato | la scommessa della mobilità sostenibile per le nuove generazioni

La decisione di investire nella mobilità sostenibile nasce dalla necessità di ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità dell'aria. La proposta mira a sviluppare reti di trasporto più efficienti e meno inquinanti, coinvolgendo direttamente le scuole e le imprese locali. Un esempio concreto riguarda l’introduzione di piste ciclabili e servizi di sharing, che favoriscono spostamenti più ecologici. Questo progetto punta a cambiare il modo di muoversi delle nuove generazioni.

Presentata la prima fase del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Al centro del progetto: sicurezza, intermodalità e valorizzazione del territorio. Cittadini invitati ad avanzare proposte SAN PIETRO VERNOTICO – Migliorare la qualità della vita dei cittadini ridisegnando il modo in cui ci si muove sul territorio. È questo l’obiettivo ambizioso del Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) di San Pietro Vernotico, il cui percorso di partecipazione è entrato nel vivo giovedì 19 febbraio scorso con la presentazione del Quadro Conoscitivo (Fase1). Si tratta di una sorta di "fotografia" dello stato attuale della mobilità cittadina, passaggio fondamentale per definire le strategie del futuro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Schlein attacca il governo sui tagli alla scuola pubblica: per il Pd l’istruzione è la misura della tranquillità sociale e della mobilità delle nuove generazioniElly Schlein critica il governo sui tagli alla scuola pubblica, definendo l’istruzione un elemento chiave per la stabilità sociale e la crescita dei giovani.

Gli ambasciatori della mobilità sostenibileA Cesenatico, gli studenti delle scuole locali si impegnano per promuovere la mobilità sostenibile, grazie all’entusiasmo di alcuni giovani che vogliono cambiare le abitudini quotidiane.

Sprechi alimentari, in Toscana lo scarto è occasione creativa: parlano gli operatori del territorioIn Toscana, però, lo scarto delle lavorazioni è da sempre occasione creativa. È partendo da queste premesse che l’associazione ha sentito un campione di attività associate, per un focus sulla corretta ... valdinievoleoggi.it

La rivoluzione francese contro gli sprechi alimentari (a cui l’Italia dovrebbe ispirarsi)La Francia ha vietato lo spreco alimentare nei supermercati con la Loi Garot. Risultati concreti, sanzioni e iniziative solidali che ispirano ... greenme.it

L'associazione civica, che da settimane denuncia gli sprechi del servizio, lancia la proposta: "I chilometri risparmiati vengano utilizzati per l'asse strategico Sgarlata-Tisia-Borgata, fermo da oltre due anni al mattino" #mobilità - facebook.com facebook

BASTA CON QUESTI INACCETTABILI SPRECHI! Delirio ideologico a Bruxelles, oltre 10 milioni di euro per progetti pro- #immigrazione usando padel, calcio, cinema, street art e digitale I fondi dell' #Europa seguono sempre più spesso logiche ideologiche ch x.com