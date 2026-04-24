Atp Madrid Sinner vince ma soffre all’esordio contro Bonzi

Nel torneo ATP di Madrid, Jannik Sinner ha vinto il suo primo match contro Benjamin Bonzi, ma ha dovuto affrontare molte difficoltà durante l’incontro. La partita si è protratta per diverse ore, con il tennista italiano che ha mostrato segni di fatica e incertezza, anche se alla fine è riuscito a prevalere. La sfida ha messo in evidenza le sfide di un atleta di alto livello anche nelle giornate più complicate.

Il match disputato da Jannik Sinner contro Benjamin Bonzi si è rivelato una vera e propria prova di resistenza psicologica e tecnica, confermando che anche il numero uno del mondo può attraversare giornate di profonda crisi. Nonostante la vittoria finale ottenuta con il punteggio di 6-7 6-1 6-4, il giovane fuoriclasse italiano ha dovuto scavare nel profondo delle sue risorse per superare un avversario ispirato e, soprattutto, per domare i propri demoni tecnici. La partita è durata complessivamente due ore e venti minuti, un tempo considerevole che riflette l’intensità di una battaglia giocata sul filo dei nervi, dove ogni punto sembrava una montagna da scalare per un Sinner apparso insolitamente falloso e vulnerabile.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Atp Madrid, Sinner vince ma soffre all’esordio contro Bonzi Notizie correlate Atp Madrid, esordio per Sinner contro BonziOggi, venerdì 24 aprile 2026, Jannik Sinner debutta al Masters 1000 di Madrid affrontando il francese Benjamin Bonzi sul campo Manolo Santana, in un... Sinner soffre ma vince all’esordio a Madrid: al terzo turno sfida MollerAGI - Jannik Sinner soffre ma supera l’esordio al Masters 1000 di Madrid, conquistando una vittoria in rimonta che conferma la sua solidità anche... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sinner, a Madrid caccia a un record pazzesco: nessuno ha mai vinto 5 Masters 1000 di fila; Madrid, la caccia al record di Jannik Sinner: oggi parte la corsa al titolo che vale l'apice; Sinner, ufficiale l'orario del debutto con Bonzi; Atp Madrid 2026, montepremi da 1 milione di euro. Quando gioca Jannik Sinner. ATP Madrid: Sinner vince in tre set contro Bonzi all’esordio, domenica il match contro MollerJannik Sinner ha conquistato il passaggio al terzo turno del Madrid Open, nonostante un avvio difficile. Dopo aver perso il primo set al tiebreak, il numero uno del mondo ha reagito con forza, battend ... lamilano.it Atp Madrid, Sinner all’esordio contro Bonzi: 1 set pariL’azzurro è in campo contro l'avversario francese. In giornata Musetti ha superato Hurkacz. Nel tabellone femminile la giovane promessa tricolore Tyra Grant ha perso con la romena Cirstea. Il torneo è ... tg24.sky.it #Sinner, difesa e passante super contro #Bonzi all'Atp Madrid. VIDEO #SkySport #SkyTennis x.com Live dall'ATP di Madrid. Jannik perde al tie-break il primo set contro Benjamin Bonzi, numero 104 del mondo. Un primo set che il francese ha giocato in modo ineccepibile. Iniziato il secondo set, Sinner, è tutto ancora da scrivere. Forza Jannik! - facebook.com facebook