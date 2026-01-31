Sinner ko agli Australian Open Bertolucci lo difende | Si può anche perdere

Dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open, Jannik Sinner riceve critiche pesanti, ma Paolo Bertolucci si schiera dalla sua parte. L'azzurro ha combattuto per oltre quattro ore contro Novak Djokovic, perdendo in cinque set. Bertolucci sottolinea che anche perdere fa parte del gioco e che bisogna accettarlo senza troppi clamori. La sfida tra i due è stata dura e il risultato non cancella la prestazione del giovane italiano.

(Adnkronos) – Paolo Bertolucci 'difende' Jannik Sinner. Dopo la sconfitta del tennista azzurro nella semifinale degli Australian Open 2026, in cui si è arreso in cinque set e oltre quattro ore di gioco a Novak Djokovic, Sinner sta ricevendo qualche critica di troppo che non è piaciuta all'ex giocatore azzurro, oggi opinionista tv. A 24 ore da un ko per molti inaspettato, Bertolucci ha pubblicato un tweet sul proprio account X con un messaggio piuttosto chiaro: "Avviso ai naviganti! Sinner ha reso scontato qualcosa di eccezionale. Nello sport come nella vita esistono le vittorie ma anche le sconfitte".🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Australian Open 2026 Sinner prende il warning, Spizzirri lo difende: fair play agli Australian Open Durante il terzo turno degli Australian Open 2026, Jannik Sinner ha ricevuto un warning, ma Eliot Spizzirri ha dimostrato fair play difendendo il suo avversario. Quanti punti può guadagnare o perdere Sinner agli Australian Open su Alcaraz: tutti gli scenari Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono ancora in corsa agli Australian Open. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Australian Open 2026 Argomenti discussi: Sinner in semifinale agli Australian Open 2026: Shelton ko in tre set; Sinner, come cambia la classifica Atp dopo il ko in semifinale agli Australian Open; Sinner sconfitto in semifinale da Djokovic. Contro Alcaraz in finale domenica giocherà il serbo; Sinner Djokovic, diretta Australian Open: risultato e commento. Sinner in semifinale agli Australian Open: Shelton ko in tre setu0018?u/u0016?T:v1??g?????0?^u001c??j?8Tt?A??t?w?\?v?-???,x?=u0003u000fN??D?u0015???/?t??u001bQgG?y??? [?,0?@Q?u0001?ID??u0011q??????Xu00058??u0004u0010u0014u0012??^u0002u000b?c??u0012?d??u001c?,u001 ... sport.sky.it Australian Open: epico match di semifinale, alla fine la spunta Nole Djokovic, Sinner ko in cinque setGrande spettacolo, con Sinner che sprecato tante possibilità, il Serbo ha compiuto una serie di rimonte che sembravano impossibili sul suo servizio nel quinto set ... rtl.it La semifinale persa agli Australian Open pesa anche sul ranking di Jannik Sinner: sfumano i punti da difendere e la distanza da Carlos Alcaraz aumenta, con il numero 1 che ora appare più lontano. - facebook.com facebook Dove vedere Sabalenka-Rybakina, finale femminile degli Australian Open x.com

