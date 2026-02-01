Più spin | Alcaraz travolge Djokovic agli Australian Open | Sinner può tornare il n1

Novak Djokovic ha resistito finché le energie glielo hanno permesso, ma alla fine è stato Carlos Alcaraz a prevalere. L’iberico ha vinto il suo primo Slam, battendo il serbo in una sfida intensa. Sinner, intanto, spera di tornare al numero uno del mondo.

(Gaia Piccardi, inviata a Melbourne) I possedimenti australiani di Jannik Sinner passano di mano. Il nuovo signore e padrone del regno down under è il suo alter ego smanicato, allegro, leggero. A 22 anni e 272 giorni Carlos Alcaraz si annette il primo Australian Open della collezione privata battendo in quattro set (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) il serial killer che di titoli di Melbourne se ne è messi in tasca dieci, Novak Djokovic, il 39enne che dopo la fiammata iniziale perde progressivamente vigore. L’impresa, a cascata, ne vale a Ercolino un’altra, addirittura più prestigiosa: vincendo il settimo Slam diventa il più giovane tennista della storia, il nono in totale, a conquistare tutti e quattro i Major. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono entrambi pronti a tornare in campo agli Australian Open 2026, riprendendo la corsa al numero 1 del ranking ATP.

Jannik Sinner si ferma in semifinale agli Australian Open.

