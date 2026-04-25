Domenica, nel torneo di Madrid, si svolge il match tra Jannik Sinner ed Elmer Moller, che si affrontano al terzo turno. Sinner, attualmente tra i favoriti, si prepara a sfidare il talento danese, che mira a entrare nella top 100 del ranking mondiale. Moller si distingue per un rovescio affinato con l’ausilio di tecniche apprese dal tennista norvegese Ruud.

? Cosa sapere Jannik Sinner affronta Elmer Moller domenica al terzo turno del torneo di Madrid.. Il talento danese punta alla top 100 sfruttando un rovescio studiato da Ruud.. Il terzo turno del torneo di Madrid vede Jannik Sinner affrontare Elmer Moller domenica, un giovane talento danese che punta a consolidare la propria posizione nel circuito mondiale dopo aver raggiunto il 102° posto lo scorso luglio. Il tennista nato ad Aarhus il 9 luglio 2003 si trova attualmente alla 169esima posizione del ranking ATP, con l’obiettivo primario di scalare le classifiche fino alla top cento. La stagione 2026 ha per il ventiduenne un bilancio di tre vittorie e tre sconfitte, ma la competizione in Spagna rappresenta un appuntamento significativo, avendo già vissuto l’esperienza del torneo l’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner sfida il talento danese: il rovescio che stupisce Ruud

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